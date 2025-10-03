"أندية حماية الطبيعة"/ مبادرة بيئية لغرس ثقافة الاستدامة في مدارس الفجيرة

الفجيرة في 3 أكتوبر / وام / أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مبادرة "أندية حماية الطبيعة" من مقر مجمع زايد التعليمي في البدية تزامنا مع “عام المجتمع” تحت شعار "يداً بيد".

وتهدف المبادرة إلى غرس قيم الانتماء وحب البيئة لدى طلاب المدارس وتعزيز وعيهم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها من الممارسات البشرية غير المسؤولة.

وتشمل أندية حماية الطبيعة العديد من الأنشطة التعليمية والتوعوية مثل الرحلات البيئية وحملات التشجير للأنواع المحلية ومراقبة الحياة البرية والبرامج التفاعلية التي تربط الطلبة بالطبيعة مباشرة.

وأكدت أصيلة عبد الله المعلا مدير هيئة الفجيرة للبيئة أن المبادرة تمثل نقطة تحول في دمج الطلاب بالعمل البيئي، حيث بدأت من "محمية وادي الوريعة الوطنية" وستتوسع تدريجيا لتغطي كافة مناطق الإمارة.

ولفتت المعلا إلى أن أندية حماية الطبيعة ليست مجرد نشاط مدرسي بل مدرسة للحياة تسهم في إعداد جيل واع قادر على حماية البيئة من خلال محتوى علمي مميز يقدم بالتعاون مع نخبة من خبراء البيئة والتنوع البيولوجي.

وأكدت أن حماية الطبيعة مسؤولية مجتمعية تبدأ من الفرد وتتوسع لتشمل المجتمع بأكمله وغرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال هو الأساس لمستقبل مستدام.