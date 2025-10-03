منتخب السعودية بطلاً لكأس الخليج للناشئين لكرة القدم

الدوحة في 3 أكتوبر/وام/ توج منتخب السعودية للناشئين بلقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عاماً، وذلك بعد فوزه على منتخبنا الوطني بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على استاد حمد الكبير في الدوحة.

وحسم المنتخب السعودي اللقاء منذ الشوط الأول بتسجيله هدفي المباراة عبر عبد العزيز الفوز في الدقيقة 18، وعبد الرحمن سفياني في الدقيقة 45.