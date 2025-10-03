اختتام مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته الـ 12

كلباء في 3 أكتوبر/ وام/ اختتمت أمس فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حضر حفل الختام - الذي أقيم بالمركز الثقافي في كلباء - الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان وسعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير المهرجان وعدد من الضيوف.

وشهد الحفل إعلان الأعمال الفائزة بجوائز المهرجان من قبل لجنة التحكيم التي ترأسها الفنان الإماراتي وليد عمران وجاءت : أفضل عرض مسرحي "من غير يقين"، للمخرج فيصل موسى، وأفضل مخرج: حميد محمد عبدالله عن مسرحية “أنت لست جارا” وأفضل سينوغرافيا: مسرحية “ميدان العقاب”، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة: مسرحية “الضريران”، وأفضل ممثل: أحمد بكر عن مسرحية “مساء الخير”، وأفضل ممثل: محمد هشام عن مسرحية “من غير يقين”، وأفضل ممثل: منصور الزعابي عن مسرحية “الموت”، وفازت بجائزة أفضل ممثلة كل من : حليمة العيساوي عن مسرحية “جريمة في جزيرة الماعز”، ووعد طارق عن مسرحية "من غير يقين"، وهبة ديب عن مسرحية "مساء الخير".

وشهدت الدورة الثانية عشرة، التي انطلقت في 26 سبتمبر، منافسة 14 عرضا مسرحيا تم اختيارها من بين 34 مشاركة.

كما نظم المهرجان ملتقى فكريا بعنوان “دور المسرحيات القصيرة في تطوير المهارات الإخراجية” واستضاف النسخة الحادية عشرة من ملتقى الشارقة للبحث المسرحي، وكرم الفنان عبدالحميد البلوشي بصفته "شخصية المهرجان"، إضافة إلى مشاركة نخبة من المسرحيين من مصر والجزائر والعراق والمغرب وتونس والأردن.