حمدان بن مبارك يُشيد بأداء ونتائج منتخب الناشئين في البطولة الخليجية

دبي في 3 أكتوبر/ وام/ أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بأداء ونتائج منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة كأس الخليج لمنتخبات تحت 17 سنة، مؤكداً أن المشاركة كانت إيجابية بعد الحصول على المركز الثاني، وقال إن ما تحقق جاء نتيجة عمل جاد ومثابرة وإعداد جيد، وحرص والتزام من اللاعبين.

وأكد أن المشاركة مهمة وضرورية لهذا الجيل من المواهب، حيث يعد منتخبنا الأصغر في البطولة التي جمعت منتخبات من مواليد 2008، في حين أن لاعبينا من مواليد 2009، مشيراً إلى أن الدفع بهذا المنتخب مع منتخبات أكبر منه سناً فكرة جيدة لتعزيز ثقة اللاعبين في أنفسهم، وتأسيس قاعدة صلبة لتطوير الذات.

وأشاد معاليه بجهود الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، مؤكداً أن النجاح يعزز خبرات الكوادر الوطنية في كرة القدم ويدفعها نحو التطور، ويساعد على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وأضاف، " أن تعاون الأندية مع اتحاد الكرة يوفر بيئة خصبة للإبداع والتفوق، ونحن نثمن هذا التعاون وندعو لاستمراره بما يخدم المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، إن كل جيل جديد من المواهب يولد في الملاعب يُشّكل إضافة قوية للكرة الإماراتية، كما أن كل موهبة تظهر في منتخبات الفئات العمرية يجب أن بتوفر لها الرعاية والدعم لتصبح جوهرة كروية، لأننا في أمس الحاجة إليها".

وأكد معاليه أن اتحاد الكرة سيواصل توفير أفضل برامج الإعداد لهذا المنتخب من أجل الاستحقاقات المقبلة.