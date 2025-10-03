نادي الفجيرة العلمي يختتم مشاركته في الملتقى العلمي العالمي

الفجيرة في 3 أكتوبر /وام/اختتم نادي الفجيرة العلمي مشاركته في الملتقى العلمي العالمي الذي استضافه مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني “أكتفيت”.

وشارك النادي بوفد برئاسة سعادة الدكتور سيف المعيلي مدير النادي، وستة من أعضائه الشباب إلى جانب مشرفين اثنين، حيث قدّم الأعضاء ستة مشاريع علمية مبتكرة.

وأكد المعيلي أن المشاركة تجسد مكانة الإمارات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتوفر منصة ملهمة لشباب النادي للتواصل مع نظرائهم عالمياً، وعرض أفكارهم ومشاريعهم التي تعزز مسيرة الإبداع العلمي.