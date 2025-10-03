سفارة دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة تحتفل بتنصيب الأمير غيوم

أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام/ أكدت سعادة ماري آن ماركس القائم بالأعمال في سفارة دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة أن دولة الإمارات تعد شريكا رئيسيا ومهما للدوقية في المنطقة، وتجمعهما علاقات قوية وراسخة في مختلف المجالات، مشيدة بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأشارت آن ماركس خلال حفل استقبال حضره السيد عمر راشد النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، أقامته بمناسبة تنصيب الأمير غيوم جان جوزيف ماي عرش دوقية لوكسمبورغ خلفا لأبيه هنري الدوق الأكبر للكسمبورغ إلى حرص قيادتي البلدين خلال السنوات الأخيرة على تعزيز أواصر التعاون الثنائي بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

حضر الحفل، الذي أقيم في مقر السفارة بأبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية المقيمة في الدولة.