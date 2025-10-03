محمد الشرقي يلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والسكرتير التنسيقي بالفاتيكان

الرباط في 3 أكتوبر/ وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على هامش منتدى كرانس مونتانا بالعاصمة المغربية الرباط، - كلًا على حدة - سعادة ميغيل أنخيل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الممثل الخاص الأسبق للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط الأسبق، والقس الدكتور أندريا تشوتشي السكرتير التنسيقي بالأكاديمية البابوية من أجل الحياة بالفاتيكان.

وجرى خلال اللقاءات، تبادل الحديث حول مختلف المواضيع التي تناقشها أعمال الدورة الأربعين لمنتدى كرانس مونتانا في الرباط.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، دور المنتدى وأهميته في بناء آفاق أوسع لفضاء الأطلسي الجديد، وتبادل الشراكات والفُرص التنموية التي تخدم السلام والاستقرار والازدهار في دول العالم.

كما أشار سموّه، إلى التزام إمارة الفجيرة بدورها الاستراتيجي كمركزٍ داعمٍ للتنمية الشاملة والمُستدامة عبر مشاريعها في القطاعات الصناعية واللوجستية، وتعزيز الشراكات العابرة للمحيطات، انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتعزيز مكانة دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، في المجالات الريادية حول العالم.

وعبّركل من سعادة ميغيل أنخيل والقس الدكتور أندريا تشوتشي عن سعادتهما بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مؤكّدين أهمية تبادل الحوار الحضاري المشترك بين صنّاع القرار في المحافل الدولية التي تدعم عملية التنمية والسلام في العالم.

حضر اللقاءات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.