"مرصد الختم الفلكي" يرصد مذنب "ليمون" اللامع في سماء الإمارات

أبوظبي في 4 أكتوبر /وام/ تمكن مرصد الختم الفلكي فجر أمس، من رصد مذنب "C/2025 A6 Lemmon"، في مشهد سماوي جذب اهتمام الفلكيين وعشاق السماء في الدولة.

وتشير التقديرات إلى أن لمعان المذنب سيتزايد خلال الأسابيع المقبلة ليصل إلى القدر الثالث، ما سيجعله واحدًا من ألمع المذنبات التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة من المواقع البعيدة عن التلوث الضوئي.

ويُشاهد المذنب حاليًا في الجهة الشرقية قبل الفجر، وسيتحول مع اقترابه من الشمس إلى جرم مسائي يُرى في الجهة الغربية بعد غروب الشمس ابتداءً من 15 أكتوبر.

وتم التقاط صورة المذنب بين الساعة 04:10 و05:00 فجرًا بتوقيت الإمارات، حيث جرى تجميع 84 لقطة متتالية مدة كل منها 30 ثانية لتكوين صورة نهائية بمدة تعريض إجمالية بلغت 42 دقيقة، وذلك باستخدام تلسكوب كاسر بقطر 4 إنش مزوّد بكاميرا ملونة عالية الدقة ومرشح خاص للتقليل من التلوث الضوئي، ما أتاح توثيق المشهد بأعلى وضوح ممكن.

ويبدو المذنب في الصورة بلون أخضر زمردي لامع ناتج عن تأين جزيئات الكربون فيه بفعل الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، فيما يمتد ذيله المضيء عبر الإطار بأكمله تقريبا.