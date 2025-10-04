تاكايتشي قد تصبح أول رئيسة وزراء في اليابان

طوكيو في 4 أكتوبر /وام/ اختار الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان اليوم ساناي تاكايتشي وزيرة الأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية السابقة زعيمة جديدة له، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد .ومن المتوقع أن يجرى التصويت في البرلمان لاختيار رئيس وزراء خلفا لشيجيرو إيشيبا في 15 أكتوبر الجاري إذ تعد تاكايتشي الأوفر حظا للفوز نظرا لسيطرة الحزب الحاكم على أكبر عدد من المقاعد.

وانتخب الحزب، الذي حكم اليابان طيلة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا، تاكايتشي (64 عاما) بعد أن تغلبت على منافسها شينجيرو كويزومي (44 عاما)وهي تؤيد تبني سياسات مالية توسعية لرابع أكبر اقتصاد في العالم من خلال زيادة الإنفاق العام أو خفض الضرائب وتؤيد مراجعة دستور اليابان السلمي. .كما انها مناصرة للاستراتيجية التي تبناها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي لتعزيز الاقتصاد من خلال الإنفاق المكثف وتيسير السياسة النقدية، وقد انتقدت سابقا رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة.

