اتحاد الكرة يخصص 5 طائرات لدعم المنتخب الوطني أمام عمان بملحق المونديال

دبي في 4 أكتوبر/وام/أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن تخصيص 5 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى العاصمة القطرية الدوحة، لدعم ومؤازرة المنتخب الوطني الأول في مباراته أمام نظيره العُماني، والمقررة يوم 11 أكتوبر الجاري على استاد حمد بن جاسم بنادي السد، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويأتي القرار في إطار حرص الاتحاد على تعزيز حضور الجماهير الإماراتية خلف المنتخب، وتوفير كل مقومات النجاح خلال المرحلة الحاسمة من مشوار التصفيات، تحقيقاً لطموحات الشارع الرياضي بالتأهل إلى المونديال.

وسيُفتح باب التسجيل للراغبين في السفر عبر الطائرات الخاصة إلكترونياً من خلال المنصات الرسمية لاتحاد الكرة، وفق الشروط والأحكام المعلنة.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الاتحاد يسعى لتوفير بيئة مثالية للمنتخب الوطني خلال مباريات الملحق، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود ومساندة الجميع.

وقال، "إن تخصيص الطائرات يأتي ضمن حملة حلم وطن الهادفة إلى تهيئة أفضل الظروف لمنتخبنا الوطني خلال الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026".

وثمّن الأمين العام، مبادرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتوفير طائرة لنقل الجماهير إلى الدوحة، إلى جانب مبادرتي نادي شباب الأهلي ومجموعة تايجر، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل دعماً معنوياً كبيراً للاعبين والمشجعين، وتعكس روح التكاتف خلف المنتخب الوطني.