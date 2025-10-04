تنظيم سباق "سبارتن ترايفيكتا" في العين

أبوظبي في 4 أكتوبر/وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن الشرق الأوسط، وبرعاية أدنوك، عن تنظيم منافسات “سبارتن ترايفيكتا” خلال يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، في حديقة الحيوانات بالعين لتقديم تجربة رياضية فريدة لعشاق التحدي واللياقة البدنية.

ويتيح الحدث للمشاركين فرصة خوض ثلاثة أشكال من السباقات في عطلة نهاية أسبوع واحدة، وهي، سباق سبرينت لمسافة 5 كيلومترات، وسباق سوبر لمسافة 10 كيلومترات، وسباق بيست لمسافة 21 كيلومتراً، بالإضافة إلى سباقات الناشئين لمسافات تتراوح بين 1 و3 كيلومترات.

وقال سعادة طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس، "يعتبر سباق سبارتن ترايفيكتا فرصة مثالية لتعزيز أسلوب الحياة النشط وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بطريقة ممتعة وتفاعلية، ونحن فخورون باستضافة هذا الحدث في حديقة الحيوانات بالعين، الذي يجمع بين التحدي الرياضي والتجربة الترفيهية الفريدة للمشاركين من جميع الأعمار".

ويشكل الحدث فرصة ثمينة للحصول على ميدالية ترايفيكتا ، إذ يُكمل المشاركون جميع السباقات الثلاثة في نفس عطلة نهاية الأسبوع.