جامعتا الشارقة ودونغسيو الكورية توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة في 4 أكتوبر / وام / وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جامعة دونغسيو الكورية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين .

وقع المذكرة من جانب جامعة الشارقة الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا ومن جانب جامعة دونغسيو الدكتورة دونغسون بارك رئيس مؤسسة دونغسيو التعليمية بحضور الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة.

وتنص المذكرة على عدد من مجالات التعاون المشترك من بينها تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة والاعتراف المتبادل بالاعتمادات الأكاديمية وتبادل المواد العلمية والمعلومات ذات الصلة إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم برامج تدريبية قصيرة المدى ولقاءات علمية وندوات أكاديمية.