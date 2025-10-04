"مصدر" و"قطارات الاتحاد" تستكشفان حلول نقل تدعم منظومة الهيدروجين الأخضر الوطنية

أبوظبي في 4 أكتوبر/ وام / وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وشركة "قطارات الاتحاد"، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول نقل تدعم تعزيز سلسلة القيمة لمنظومة الهيدروجين الأخضر في الدولة.

وستقوم الشركتان بموجب الاتفاقية بدراسة الفرص المتاحة للاستفادة من شبكة قطارات الاتحاد الوطنية المتنامية، بهدف دعم عملية نقل المواد الأولية والمنتجات ضمن منظومة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يشمل الهيدروجين والأمونيا والميثانول ووقود الطيران المستدام وغيرها.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، ووقعت الاتفاقية الدكتورة فيء الحرش، مدير إدارة مساعد، تطوير الأعمال في دولة الإمارات، شركة "مصدر"، وعذراء المنصوري، مديرة إدارة السياسات العامة والاستدامة في قطارات الاتحاد.

وقال سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، "يؤكد التعاون مع شركة "مصدر" على دور السكك الحديدية كركيزة رئيسية تقوم عليها العمليات اللوجستية المستدامة في دولة الإمارات، وسوف توفر شبكتنا البنية التحتية الحيوية لنقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق واسع، بما يدعم جهود الابتكار وأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة طويل الأمد، وتعكس الشراكة التزام قطارات الاتحاد ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، "من شأن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع قطارات الاتحاد أن تسهم في تعزيز قدرتنا على نقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي، بما يسهم في دعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة، ولا شك أن مثل هذه الشراكات تدعم مساعينا لبناء منظومة الهيدروجين الأخضر، ويعزز جهود دولة الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وتتطلع "مصدر" لأن تكون منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر ومشتقاته على مستوى العالم بحلول عام 2030، حيث تعمل الشركة على الاستثمار وتطوير مشاريع تجارية وبناء منصات قابلة للتوسع في الأسواق الرئيسية حول العالم.

وتوفر قطارات الاتحاد خدمات الشحن في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث تربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية، فيما من المقرر إطلاق خدمات الركاب في عام 2026.