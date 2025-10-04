"الوطني الاتحادي" يستقبل وزير خارجية جمهورية قبرص

أبوظبي في 4 أكتوبر/ وام/ استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص، بحضور سعادة سلطان سالم الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة ميروبي كريستوفي، سفيرة جمهورية قبرص لدى دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما الدبلوماسية البرلمانية أحد روافد الدبلوماسية السياسية، حيث تسهم البرلمانات في دعم القضايا الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشار النعيمي إلى أن دولة الإمارات تُجسد نموذجاً رائداً في قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية، مؤكداً أن هذه القيم تمثل ركيزة أساسية في سياساتها الداخلية والخارجية، وتنعكس في دورها الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال بناء جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب، وترسيخ السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس عن تقديره لدولة الإمارات، مثمنا حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية والطاقة، والطاقة المتجددة والصناعة، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للشراكة بين البلدين، ويدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار.