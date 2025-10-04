حمدان بن مبارك: دعم حملة "حلم وطن" يعزز مسيرة المنتخب نحو المونديال

دبي في 4 أكتوبر/ وام/ أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن مبادرات الأفراد والمؤسسات المشاركة في حملة "حلم وطن" لدعم المنتخب الوطني في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تعكس روح التلاحم الوطني وتساهم في تمهيد طريق النجاح أمام المنتخب خلال هذه المرحلة الحاسمة.

وقال معاليه:" إن الالتفاف الرسمي والشعبي حول المنتخب الوطني يجسد وحدة الهدف والإيمان بقدرته على تمثيل الدولة خير تمثيل، فهو سفير الإمارات في الملاعب، ويخوض منافساته من أجل إسعاد جمهوره ومحبيه داخل الدولة وخارجها".

وأشار معاليه إلى أن اتحاد الكرة خصص 5 طائرات لنقل الجماهير إلى الدوحة لمساندة المنتخب في مباراته أمام نظيره العُماني، بهدف تسهيل تنقل المشجعين ودعم حضورهم في المدرجات.

وأوضح أن الأمانة العامة في الاتحاد شكّلت فرق عمل متخصصة لخدمة الجماهير وتلبية احتياجاتها، بما في ذلك توفير المواصلات من المطار إلى الملعب وتنظيم مختلف الجوانب اللوجستية، داعياً المشجعين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات لضمان الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة خلال هذا الحدث الرياضي المهم.