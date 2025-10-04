نورمحمدوف وأندرسون يتوجان بلقبي العالم في بطولة "الطريق إلى دبي"

دبي في 4 أكتوبر/وام/ توجت بطولة سلسلة الأبطال لرابطة المقاتلين المحترفين "الطريق إلى دبي - المواجهة الثانية"، التي استضافتها صالة "كوكاكولا أرينا" بدبي، بتنظيم مشترك من رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، البطلين الجديدين للعالم في وزني الخفيف والخفيف الثقيل، المقاتل الداغستاني عثمان نورمحمدوف، والأمريكي كوري أندرسون.

ففي النزال الرئيسي، تُوّج نورمحمدوف بطلاً للعالم في وزن الخفيف بعد فوزه على الأيرلندي بول هيوز بقرار الحكام، عقب مواجهة قوية امتدت لخمس جولات، حافظ خلالها نورمحمدوف على سجله الخالي من الهزائم.

وأعرب نورمحمدوف عقب التتويج عن سعادته بالقتال مجدداً في دبي، واصفاً إياها بـ"أجمل مدينة في العالم"، ومثمناً دعم الجماهير والتنظيم المميز للبطولة.

وفي النزال المشترك الرئيسي، أحرز أندرسون لقب بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل بعد فوزه على التركماني دوفليت ياغشيمورادوف بقرار الحكام، بعدما قدّم أداءً قوياً.

كما شهدت البطولة فوز الأمريكي سيرجيو بيتيس على الروسي ماغوميد ماغوميدوف بالضربة القاضية في الجولة الثانية ضمن نزال وزن البانتام، فيما واصل الأمريكي آرتشي كولغان انتصاراته بعد تغلبه على النيوزيلندي جاي-جاي ويلسون بقرار الحكام.

وافتُتحت النزالات الرئيسية بانتصار البريطاني جاك كارترايت على الإيرلندي كاولان لوغرن في ظهوره الأول ضمن بطولات الرابطة.

أما النزالات التمهيدية، فشهدت فوز الإيراني بويا رحماني على التونسي سليم تربلسي بالضربة القاضية في الجولة الأولى، والألباني فلوريم زنديلي على المصري عمر الدفراوي بقرار الحكام، والطاجيكي ميرافزال أختموف على البرازيلي لوان ساردينيا بقرار منقسم، والياباني تاكيشي إيزومي على البرازيلي فينيسيوس سينسي بقرار الحكام، والروسي مكشارب زينوكوف على الإيرلندي جون ميتشل، فيما اختتم الأردني جراح السيلاوي النزالات بالفوز على الفرنسي جريجوري بابين بعد نزال قوي امتد حتى الجولة الأخيرة.