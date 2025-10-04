مطار الشارقة الدولي يحتفل بيوم الإمارات للطيران المدني

الشارقة في 4 أكتوبر/ وام/ أكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن يوم الإمارات للطيران المدني الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام يشكل محطة وطنية نستحضر من خلالها الإرث التاريخي لانطلاق مسيرة الطيران في الدولة عندما شهدت إمارة الشارقة عام 1932 هبوط أول طائرة على أرض الإمارات.

وقال سعادته إن هذه المناسبة تجسد رؤية القيادة الرشيدة التي استشرفت مبكراً أهمية الاستثمار في الطيران المدني ليكون جسراً للتواصل مع العالم، مشيرا إلى أن مطار الشارقة يواصل ترجمة هذه الرؤية من خلال تقديم خدمات متطورة وبنية تحتية حديثة تعزز تنافسية الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن مطار الشارقة ارتبط خلال العام الماضي بأكثر من 100 وجهة دولية واستقطب ست شركات طيران جديدة ما يعزز مكانته وجهة رئيسية تربط الإمارة بمختلف قارات العالم، منوها إلى أن الخطط الإستراتيجية للمطار تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027 من خلال مواصلة الاستثمار في مشاريع التوسع والتطوير.