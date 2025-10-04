20 دولة تختتم مشاركتها في دورة "الأنشطة الحركية"

أبوظبي في 4 أكتوبر/ وام/ اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي، فعاليات الدورة التدريبية القارية الأولى لبرنامج "الأنشطة الحركية"، والملتقى الصحي للعائلات، وإصدار توصياتها، لتطبيقها في برامج الأولمبياد الخاص بالدول المشاركة.

وأقيمت الفعاليات التي نظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستضافتها هيئة زايد لأصحاب الهمم، من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري، بمشاركة 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الأولمبياد الخاص في بيان اليوم، أن الفعاليات حققت نجاحاً كبيراً للارتقاء بجودة حياة اللاعبين من ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، من خلال توفير التدريب المتخصص، والدعم الصحي المتكامل، وبناء شبكة إقليمية ترسخ قيم التضامن والدمج.

وأوضح أن الفعاليات سلطت الضوء على برنامج الأنشطة الحركية، وأهدافه في تمكين اللاعبين من ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، بالإضافة إلى جلسات التدريب" النظرية والتطبيقية"، حول أسس ومبادئ البرنامج، وأساليب التدريب باستخدام بطاقات تدريب جديدة، إلى جانب تطبيق عملي في السباحة أتاح للمدربين فرصة اختبار المهارات في بيئة عملية.

وأشار إلى إجراء نحو 139 فحصاً، تضمنت 52 فحصا لصحة الفم والأسنان، و49 لصحة السمع، و38 لصحة الأقدام، بالإضافة إلى المهرجان الاستعراضي بمشاركة 55 لاعبا، بتقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الحركية، والملتقى الصحي للعائلات، والجلسات الحوارية مع المدربين.

وقال الدكتور شريف الفولي، رئيس قطاع الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تنظيم الدورة في الإمارات، بداية فعلية لتنظيم وتطوير برامج الأنشطة الحركية، لاسيما أن هذه الدورة شهدت مشاركة نوعية لخبراء في الأولمبياد الخاص الدولي، بالإضافة إلى تواجد اللاعبين القادة، لمساعدة المدريبن على التدريب في الأنشطة الحركية.