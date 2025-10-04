شرطة دبي تشارك في إكسبو أصحاب الهمم

دبي في 4 أكتوبر/ وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، مشاركتها في الدورة السابعة من “إكسبو أصحاب الهمم الدولي”، الذي ينطلق يوم الإثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى الأربعاء.

وتستعرض شرطة دبي خلال مشاركتها أحدث خدماتها وتقنياتها ومعداتها المبتكرة والحلول الذكية المصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين، بما يواكب رؤية دبي في أن تكون مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن المشاركة في المعرض تعكس الدور المحوري لشرطة دبي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي أطلقتها في مجالات الدمج المؤسسي والتأهيل والتوظيف.

وأكد الرائد محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن المجلس سيعرض حلولاً ذكية ومبادرات تقنية طورتها شرطة دبي لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم.