جناح الإمارات يكرم الفائزين في المسابقة الشعرية بمعرض الفرس للجديدة

الجديدة - المغرب في 4 أكتوبر/ وام / استضاف جناح دولة الإمارات المشارك في معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، المرحلة النهائية لـ"المسابقة الشعرية عن الخيل"، والتي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية، ضمن برنامج المشاركة في المعرض.

وشهدت المرحلة النهائية للمسابقة، مشاركة خمسة عشر شاعرًا وشاعرة من مختلف مناطق المغرب، قدموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور محمد حجو رئيساً للجنة، والشاعرة شيخة المطيري، والدكتور عماد خلف.

وأسفرت المنافسات، عن فوز الشاعر محمد بوكريم بالمركز الأول وجائزة قدرها 50 ألف درهم مغربي، فيما حل عبد الواحد بروك ثانيا بجائزة قدرها 40 ألف درهم مغربي، وجاء محمد الساق ثالثا بجائزة 30 ألف درهم مغربي، بينما نال إدريس زايدي المركز الرابع وجائزة 20 ألف درهم مغربي، وحلت الشاعرة سارة ابن حرة في المركز الخامس بجائزة 10 آلاف درهم مغربي.

وجرى حفل التكريم في منصة المعرض، بحضور سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، و زايد ساري المزروعي مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في الهيئة، وعدد من المسؤولين وجمع من الحضور، حيث تم تسليم الجوائز للفائزين.

كما شهد الجناح في معرض الفرس للجديدة إقامة أمسية شعرية مميزة ضمن فعالياته الثقافية، شارك فيها كل من الشاعرة الزهراء الزرييق، والشاعر بوعزة صنعاوي، والشاعر عبد الإله متوكل، حيث قدموا قصائد تحتفي بالفروسية والخيل العربية الأصيلة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتمت استضافة الشعراء المشاركين في المسابقة والأمسية الشعرية في خيمة "بيت الشعر" التي تقام ضمن مشاركة دولة الإمارات في المعرض، حيث تعرفوا إلى جوانب من العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، واستمتعوا بجلسات تراثية.

ويأتي تنظيم البرنامج الثقافي، بهدف إبراز الدور الثقافي للشعر في تخليد قيم الفروسية والخيل العربية الأصيلة، وتعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات والمغرب، إلى جانب تعريف الجمهور بمكانة الخيل في الموروث الشعري العربي.