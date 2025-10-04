فريق فيكتوري يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم لـ "فورمولا 1"

شنغهاي في 4 أكتوبر/وام/ تصدر فريق فيكتوري، الترتيب العام لبطولة العالم "فورمولا 1" للزوارق السريعة، بعد تحقيقه أفضل النتائج الإماراتية في السباق الرئيسي للجولة الثانية، التي أُقيمت اليوم، في مدينة شنغهاي الصينية.

وجاء تألق الفريق بقيادة المتسابق شون تورنتي الذي حلّ في المركز الثاني في السباق الرئيسي، بعد منافسة قوية مع نخبة من السائقين العالميين، ليواصل الفريق الإماراتي تألقه في مشوار البطولة.

ورفع فريق فيكتوري رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب العام لفرق بطولة العالم، متقدماً بفارق نقطتين عن فريق الشارقة الذي حلّ ثانياً برصيد 69 نقطة، فيما جاء فريق السويد في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، واحتل فريق أبوظبي المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وعلى صعيد سباق شنغهاي، حلّ المتسابق شون تورنتي على متن الزورق فيكتوري 4 في المركز الثاني، بفارق 0.889 ثانية عن السويدي جوناس أندرسون متسابق فريق السويد الفائز بالمركز الأول بزمن قدره 42:59 دقيقة، بينما جاء مواطنه جرانت تراسك ثالثاً بفارق 1.87 ثانية.

وجاء روستي ويات من فريق الشارقة في المركز الرابع بفارق 2.79 ثانية، يليه أريك ستارك من فريق أبوظبي في المركز الخامس بفارق 3.40 ثانية.

أما على صعيد الترتيب العام للسائقين، فتصدر السويدي جوناس أندرسون القائمة برصيد 40 نقطة، يليه روستي ويات من فريق الشارقة برصيد 37 نقطة، ثم أليك ويكستروم من فريق فيكتوري في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، وحلّ زميله شون تورنتي رابعاً برصيد 35 نقطة.

وقال خالد خميس بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، "ما تحقق في الجولة خطوة جديدة على الطريق الصحيح، سقف طموحاتنا لا يزال مرتفعاً، ونسعى دائماً للمنافسة على الألقاب، الفريق قدّم أداءً كبيراً رغم الظروف الصعبة والحوادث التي شهدها السباق، والنتيجة دافع قوي لتحقيق المزيد في الجولات المقبلة من بطولة العالم"، معربا عن سعادته بالنتائج.