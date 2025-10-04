"الخاطري" يحصد لقب أول الأشواط في "السباق التراثي" للهجن بالعين

العين في 4 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم، فعاليات الجولة الختامية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، لأبناء القبائل، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وشهدت منافسات اليوم الأول، بميدان الروضة في منطقة العين، السباق التراثي بإقامة 10 أشواط، لمسافة 2 كلم، وفاز علي عبيد هلال الخاطري، مالك المطية "لفان"، بلقب أول الأشواط، بزمن قدره 2:54:11 دقيقة (أفضل توقيت).

وذهب لقب الشوط الثاني إلى محمد عمير محمد الراشدي، مع " الطامح" بزمن قدره 2:59:05 دقيقة، بينما أسفرت منافسات الشوط الثالث عن فوز فاطمة عيضة سالم العامري، مالكة " غفران"، بتوقيت قدره 3:03:09 دقيقة.

وتصدر مطر محمد راشد بالضبيعه الكتبي، الشوط الرابع مع المطية" ختال" محققاً3:01:01 دقيقة، وتوج أحمد خلفان ظبيب المزروعي، بلقب الشوط الخامس مع المطية " الخداع"، مسجلاً 3:01:93 دقيقة، وذهب لقب الشوط السادس إلى خليفة سهيل محمد شمال الغفلي، مع المطية " نجم اللبسة"، بزمن قدره 3:00:95 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من السابع وحتى العاشر، عن فوز عبدالله علي عبدالله المسافري، مع المطية " حفلان"، ومطر محمد بالحصا المهيري، مع المطية " برزان"، وسعيد أحمد عبدالله بالرفيعة الفلاسي، مع المطية" سكر"، وسليم حمد سليم العامري مع المطية " الساعي.