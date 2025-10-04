"شراع" يحتفي بالإبداع في "سِف بايتس"

الشارقة في 4 أكتوبر / وام /أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) اليوم فعالية "سِف بايتس " في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة لمدة يومين كمنصة مجتمعية وريادية تهدف إلى إشراك الجمهور في أجواء الدورة المقبلة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2026 التي تقام يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار".

وتضمنت الفعالية جلسات حوارية و ورش عمل إبداعية وحوارات ريادية وتجارب تفاعلية في الموسيقى والفنون كما جمعت الفعالية شركات ناشئة مدعومة من "شراع" لتمنح الزوار فرصة الاطلاع على أفكار ريادية عملية وتقدم مزيجاً يعكس روح الابتكار المجتمعي وريادة الأعمال في الإمارة.

و قالت سعادة سارة عبدالعزيز النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) لم يكن هدفنا من تنظيم سِف بايتس الاحتفاء بالإبداع وحسب وإنما التأكيد على رؤية شراع في جعل ريادة الأعمال متاحة للجميع فكل فعالية ننظمها هي تذكير بأن الابتكار يتسع وينمو عندما ينطلق من قلب المجتمع ومع تحضيرنا لانطلاق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 يبقى تركيزنا على بناء منصة تتحول فيها الأفكار إلى مشاريع وترسخ مكانة الشارقة كمركز لطموحات رواد الأعمال في المنطقة.

بتل