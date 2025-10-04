شما بنت محمد: المعرفة التاريخية أساس بناء وطن يعتز بأصالته ويصنع مستقبله

العين في 4 أكتوبر/ وام/ أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أن المعرفة التاريخية المتينة هي الأساس في بناء وعي مستقبلي قادر على صناعة وطن متطور وحديث يعتز بموروثه الثقافي وأصالته.

جاء ذلك خلال زيارتها إلى متحف الاتحاد في دبي انطلاقا من الاهتمام بالتاريخ الوطني لدولة الإمارات، حيث اطلعت من مسؤولي المتحف على مختلف المكونات التي تسرد محطات التاريخ الوطني من خلال أساليب تفاعلية متطورة تسهم في ترسيخ المعلومة التاريخية بأسلوب حديث وجاذب.

وتضمنت الجولة مرافق وأقسام المتحف شملت قاعة التوقيع التي شهدت في الثاني من ديسمبر عام 1971 مراسم الإعلان التاريخي لتأسيس الدولة و"قصر الضيافة" الذي استضاف اللقاءات والمشاورات إبان مرحلة التأسيس، و"ساحة الراية" حيث رُفع علم الإمارات لأول مرة بعد توقيع وثيقة الاتحاد.

وثمنت الشيخة الدكتورة شما جهود فريق عمل المتحف في جمع المقتنيات وتوثيق الروايات التاريخية، ودورهم المحوري في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وحماية التراث الإماراتي، معربة عن تقديرها لما تضمه المكتبة من رصيد معرفي مهم يعد مرجعا أساسيا للباحثين والطلبة والمهتمين بالتاريخ الوطني.