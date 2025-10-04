شرطة أبوظبي تعزز الوعي بمخاطر المخدرات لطلبة جامعة الإمارات

أبوظبي في 4 أكتوبر/وام/ نظمت شرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات بمديرية العين، محاضرة توعوية بعنوان "أسرة واعية.. مجتمع آمن" في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التثقيف الأمني والوقاية من المخدرات بين مختلف شرائح المجتمع، لاسيما طلبة الجامعات باعتبارهم فئة مهمة في بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن المحاضرة تأتي تزامنًا مع عام المجتمع.

وتناول العقيد الدكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات بالعين، خلال المحاضرة، مفهوم المخدرات وأنواعها وأسباب التعاطي وأبرز السلوكيات الدالة على المتعاطي، وأوضح أن حب التجربة والفراغ وغياب دور الأسرة ورفقاء السوء .. من أبرز أسباب تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب ، مشيرًا إلى الأضرار الصحية والسلوكية والاقتصادية الخطيرة لهذه الآفة، وموضحًا أن القانون الاتحادي يحمي المبلغين ويكفل السرية التامة.

واستعرض برامج الوقاية والدعم مثل "فرصة أمل" والمركز الوطني للتأهيل، وقدمت بروشورات توعوية للطلبة الذين تفاعلوا مع موضوع المحاضرة، وفي الختام كرم الدكتور محمد بن هويدن عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، شرطة أبوظبي تقديرًا لجهودها في تعزيز الوعي المجتمعي.