إعادة انتخاب فيصل الرحماني رئيسا للاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية بالإجماع

باريس في 4 أكتوبر/ وام/ جددت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة “إفهار” ثقتها بممثل دولة الإمارات سعادة فيصل الرحماني بانتخابه رئيسا للاتحاد لدورة ثالثة تمتد 4 سنوات بإجماع جميع الأعضاء من 37 دولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد عصر اليوم في العاصمة الفرنسية باريس بحضور رؤساء الاتحادات وممثلي الدول الأعضاء.

وأعرب سعادة فيصل الرحماني عن اعتزازه بالثقة الدولية التي تُوّجت بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ما تحقق جاء بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يقود برؤيته الحكيمة نهضة سباقات الخيل العربية في الدولة ويعزز مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما نوّه بالدعم السخي الذي تحظى به مسيرة الفروسية من القيادة الرشيدة، وحرصها على توفير مقومات النجاح كافة لأبناء الإمارات في مختلف المجالات.

ووصف إعادة انتخابه لدورة ثالثة، بأنها دلالة جديدة على المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات، ونجاح الخطط والإستراتيجيات التي اعتمدها الاتحاد الدولي خلال السنوات الثماني الماضية، لما لها من أثر في إحداث نقلة نوعية في مسيرة سباقات الخيل العربية، والنمو الكبير لسوق المزادات، ودوره المتزايد في دعم القطاعين الاقتصادي والتجاري على مستوى العالم.