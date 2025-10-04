سفير العراق: العلاقات العراقية -الإماراتية راسخة وتشهد تطورًا متناميًا

دبي في 4 أكتوبر/وام/ أكد سعادة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة أن علاقات بلاده مع دولة الإمارات راسخة ومتميزة و متجذرة تستند إلى أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأوضح سعادته في تصريحات له بمناسبة الاحتفالية الجماهيرية الكبرى التي أقيمت اليوم بدبي مشاركة لأبناء الجالية العراقية الاحتفاء بموروثهم الحضاري والثقافي أن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتعكس الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات ، وكان آخرها زيارة معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق إلى دولة الإمارات والتي استقبله خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وعكست عمق العلاقات والتفاهم المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والعراق بلغ نحو 40 مليار دولار في مؤشر واضح على قوة العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين.

وأضاف أن دولة الإمارات تحتضن جالية عراقية كبيرة تقدر بنحو 50 ألف شخص إلى جانب عدد مماثل من العراقيين المقيمين من حاملي الجنسيات الأجنبية فيما يدرس في مؤسسات التعليم بالدولة ما يقارب 9 آلاف طالب عراقي.

ولفت سعادته إلى أن هناك نحو 97 رحلة جوية أسبوعيا تربط المدن العراقية بدولة الإمارات مما يسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين ويدعم العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين الجانبين.

وأكد سفير جمهورية العراق لدى الدولة أن بلاده تنظر إلى دولة الإمارات بوصفها شريكا استراتيجيا مهما في المنطقة معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.