سارة الأميري: للمعلمين دور محوري في صناعة المستقبل وتحقيق مستهدفات التنمية

أبوظبي في 4 أكتوبر/وام/ أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم،على الدور المحوري للمعلمين في صناعة المستقبل وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

وقالت معاليها في كلمة بمناسبة “يوم المعلم العالمي" الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام إن هذا اليوم يمثل محطة سنوية نستذكر فيها معاني النجاح وقصص العطاء التي صنعتها سواعد المعلمين في دولة الإمارات والعالم.

وأضافت أن المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل حامل رسالة البناء الإنساني والتربوي، الذي يغرس في نفوس الطلبة قيم العلم والانتماء والعمل الجاد، مؤكدة أن القيادة الرشيدة تولي عناية خاصة بالمعلمين، إيمانا بدورهم المحوري في صناعة المستقبل وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

ورفعت معاليها أسمى آيات الشكر والتقدير لمنتسبي المنظومة التعليمية كافة، مباركة لهم يومهم العالمي، وأكدت أن عطاءهم سيظل الركيزة الأساسية التي يستند إليها التعليم في دولة الإمارات.

من جانبه أكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمناسبة نفسها أن المعلم يمثل العماد الأساسي للمنظومة التعليمية، بما يقوم به من دور مباشر في صناعة أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات مشيرًا إلى أن دور المعلم لا يقتصر على التعليم فحسب، بل يمتد ليكون عنصر توازن ودعم في المجتمع المدرسي بكل مكوناته.

وتوجه سعادته بجزيل الشكر والامتنان للمعلمين في الميدان التربوي، مشيدا بجهودهم في دعم الطلبة، وتعزيز مسيرة التعليم في الدولة، وأكد أن ما يبذلونه من إخلاص وتفان يشكل أساسا صلبا لتحقيق تطلعات المجتمع والدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارا.