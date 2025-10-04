العربي والحكمة والكويت وكاظمة إلى نصف نهائي البطولة العربية للسلة

دبي في 4 أكتوبر/وام/ اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ37، التي يستضيفها نادي النصر حالياً في دبي، وذلك عقب ختام منافسات الدور ربع النهائي التي أُقيمت اليوم على صالة راشد بن حمدان.

وحجزت فرق العربي القطري حامل اللقب، والكويت وكاظمة من الكويت، والحكمة اللبناني، مقاعدها في المربع الذهبي، الذي تُقام مباراتاه غداً .

وجاء تأهل العربي القطري بعد فوزه المثير على الأنطوني اللبناني بنتيجة 104-103، في واحدة من أقوى مباريات البطولة بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 89-89، قبل أن يحسم العربي المواجهة في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي.

وفي مواجهة قطرية كويتية، تفوق الكويت على الريان بنتيجة 81-78، بعد لقاء قوي ومتكافئ، فيما تأهل كاظمة الكويتي بفوزه على المنامة البحريني 81-75.

واختتم الحكمة اللبناني مباريات هذا الدور بالفوز على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 89-75، ليكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي.

وتقام مباراتا نصف النهائي غداً (الأحد) لتجمع الأولى الكويت وكاظمة في مواجهة كويتية خالصة، فيما يلتقي العربي القطري الحكمة اللبناني في المواجهة الثانية.