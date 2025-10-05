غرف دبي تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال في إيرلندا

دبلن في 5 أكتوبر /وام/ بحثت غرف دبي آفاق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة مع القطاعين العام والخاص في جمهورية إيرلندا، بهدف توثيق الشراكات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال بما يفتح مجالات جديدة للنمو والتعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية نظمّتها “غرف دبي” إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ومشاركة سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعدد من كبار رجال الأعمال من دبي، وذلك في إطار مبادرة "ممرات النمو" التي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية.

أجرى وفد غرف دبي خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في إيرلندا لبحث سبل تطوير العمل المشترك في مجموعة من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ضمت قائمة الجهات التي بحثت معها الغرف مجالات التعاون المشترك عدة مؤسسات منها "إنتربرايز أيرلندا"، وغرفة تجارة دبلن، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي، وهيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في إيرلندا.

كما بحثت الغرف سبل تعزيز التعاون مع مراكز ابتكار وريادة أعمال إيرلندية معروفة شملت "دوجباتش لابس"، الذي يعتبر المركز الأبرز لدعم الشركات الناشئة في إيرلندا، ويضم أكثر من 250 شركة تقنية محلية في مختلف مراحل نموها وهو المركز الذي يدير المسرعات الوطنية في إيرلندا و"جينيس إنتربرايس سنترز" وهو مركز أعمال غير ربحي يوفر خدمات لأكثر من 120 شركة ناشئة في قطاعات مختلفة مع التركيز على تسريع نمو الشركات الناشئة عبر الابتكار، و"نوفو يو سي دي" وهو مركز ابتكار للشركات الناشئة تابع لجامعة كلية دبلن ممول من قبل الحكومة الإيرلندية والاتحاد الأوروبي، ودعم أكثر من 550 شركة في مراحل نموها المبكر.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا للأعمال من خلال بناء شراكات استراتيجية مع أبرز الأسواق الدولية وفي مقدمتها جمهورية إيرلندا، ونلتزم بتعزيز جهودنا المبذولة لإضافة أبعاد نوعية ومسارات جديدة لحركة التجارة والاستثمار بين دبي ودول العالم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام مجتمعات الأعمال لتحقيق نمو مستدام وفرص استثمارية واعدة.

تم خلال الاجتماعات استعراض الدعم المتكامل الذي تقدمه غرف دبي للشركات الإيرلندية الراغبة في تأسيس أعمالها في الإمارة والتوسع انطلاقاً منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يشمل الربط مع شركاء وعملاء محتملين وتطوير مشاريع واستثمارات مشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وإيرلندا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها دبي لرواد الأعمال الإيرلنديين في مجال الاقتصاد الرقمي.

وتناولت النقاشات سبل تعزيز التعاون بين شركات دبي وإيرلندا في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يشمل الاستثمارات المالية والتمويل والخدمات والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال المخاطر والقطاعات الرقمية، إلى جانب الابتكار والتقنيات المتقدمة وغيرها.

وجرى تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي في هذه القطاعات بما يعود بالنفع عل الشركات الإيرلندية إلى جانب سبل توفير الدعم المباشر لاستقطاب الاستثمارات الإيرلندية إلى دبي، ومساعدة شركات دبي على التوسع في السوق الإيرلندية بما يحقق المصالح المشتركة.

بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإيرلندا 4.1 مليار درهم في 2024 بنمو 20% على أساس سنوي، في حين انضمت 62 شركة إيرلندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الإيرلندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 460 شركة بنهاية النصف الأول من 2025.



