أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة في اجتماعات وزراء الصحة بدول التعاون بالكويت

الكويت دبي في 5 أكتوبر/وام/ ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 11 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الـ 88 لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس اللذين استضافتهما دولة الكويت الشقيقة بحضور أصحاب المعالي وزراء الصحة في دول المجلس.

جاءت مشاركة الوزارة في هذه الاجتماعات في إطار حرص دولة الإمارات على توطيد التعاون الصحي الخليجي، من خلال دفع مسارات العمل المشترك وتنفيذ المشاريع التكاملية، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الصحية في دول المجلس وتعزيز آفاق الشراكة والتنسيق فيما بينها.

وأكد معالي أحمد الصايغ أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الأجندة الخليجية الصحية المشتركة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمجتمعات دول المجلس مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل التزاماً راسخاً بمواصلة دعم المشاريع التكاملية الخليجية لضمان أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لتعزيز الأمن الصحي لدول المجلس، من خلال برامج الوقاية من الأمراض، وتبادل البيانات والخبرات الصحية، والعمل على تطوير الكفاءات الطبية الخليجية بما يواكب التطورات المتسارعة في الابتكار الصحي والتكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتشكل هذه الجهود ركائز أساسية لبناء أنظمة صحية أكثر مرونة وكفاءة.

وأضاف أن الأجندة الخليجية الصحية المشتركة تمثل إطاراً استراتيجياً للتعاون، يقوم على تبادل أفضل الممارسات، ودعم المشاريع المشتركة، وتبني حلول رقمية مبتكرة، بما يرسخ رؤية خليجية موحدة للقطاع الصحي ويعزز مكانته على المستويين الإقليمي والعالمي.