شراكة استراتيجية بين “دييز” و "المجلس الألماني الإماراتي" لدعم الشركات الألمانية في دبي

دبي في 5 أكتوبر/وام/ وقعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” اتفاق شراكة استراتيجية مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة لتسهيل دخول الشركات الألمانية إلى السوق الإماراتية انطلاقاً من مناطق السلطة، وتعزيز التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة، والتصنيع الذكي، والتجارة الرقمية.

جاء توقيع الاتفاق خلال حفل رسمي في “دبي كوميرسيتي”، بحضور سيبيل بفاف، القنصل العام لألمانيا في دبي، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ”دييز”، وآمنة لوتاه، المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي، والدكتور مارتن هينكلمان، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي.

ينص اتفاق الشراكة على تأسيس “المكتب الألماني لدعم الأعمال" إلى جانب منصة مشتركة للابتكار الصناعي علاوة على “المسار السريع” للبضائع والشركات الألمانية المصدّرة عبر المنطقة الحرة بمطار دبي.

وأكدت آمنة لوتاه أن الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو للشركات الألمانية في قطاعات المستقبل، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأشادت سيبيل بفاف بالعلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، مؤكدة أن دبي منصة مثالية للتوسع الإقليمي.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وألمانيا بلغ 50.68 مليار درهم في عام 2024، بنمو 5.4% مقارنة بالعام السابق.