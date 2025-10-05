دراسة حديثة : 44 % من النمساويين يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية

فيينا في 5 أكتوبر /وام/ أظهرت أحدث دراسة استقصائية، استخدام 44% من النمساويين تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة في حياتهم اليومية خاصة بين الفئة العمرية التي تقل عن 30 عامًا.

وكشف الدراسة التي أجراها معهد "ديموكس" للأبحاث، حول سلوكيات ألف شخص بالنسبة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستويات الاعتماد عليها في النمسا، أن 44% من المشاركين في الدراسة يستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي بانتظام في حياتهم الشخصية أو المهنية.

وأوضح بول أونترهوبر، مدير الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يسير بخطى سريعة ليصبح أداة يومية في حياة النمساويين، على نحو يشبه استخدام الهواتف الذكية قبل نحو 15 عامًا وأعلن إطلاق برنامج "Demox AI Monitor " لرصد تطور استخدام الذكاء الاصطناعي سنوياً في النمسا.

ورصدت نتائج الدراسة استخدام أكثر من ثلث المشاركين بواقع 37%، للذكاء الاصطناعي في أغراض مهنية أو العمل، وأظهرت أن الوضع يختلف بالنسبة لفئة الشباب، حيث يستخدم ستة من بين كل عشرة شباب دون سن الثلاثين الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة في عملهم اليومي.

وفيما يتعلق بالمستقبل، توقع 59% من المشاركين تحقيق فوائد كبيرة من استخدام الذكاء الاصطناعي، ويرى ستة من كل عشرة أشخاص فوق سن الستين أن الذكاء الاصطناعي سيزداد أهميةً بشكل ملحوظ في المستقبل.