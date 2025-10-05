الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم مشاركته بمعرض الفرس للجديدة بالمغرب

الرباط في 5 أكتوبر/وام/ اختتم “الأرشيف والمكتبة الوطنية ”مشاركته ضمن جناح الإمارات بفعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية والتي استعرض خلالها مجموعة من أبرز إصداراته ومقتنياته التاريخية والثقافية التي توثق لمسيرة الدولة وتُبرز عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة.

وشهد جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية إقبالاً واسعاً من زوّار المعرض الذي عرض خلاله ما يقارب 100 إصدار تنوعت موضوعاتها بين التاريخ والثقافة والتراث، من أبرزها كتاب “تاريخ العلاقات المغربية الإماراتية” الذي يُعد مرجعاً توثيقياً يُبرز الجوانب الدينية والعلمية والثقافية التي ربطت بين البلدين عبر مراحل متعددة، وكتاب“زايد.. رحلة في صور” الذي يقدم توثيقاً فوتوغرافياً لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مؤسس الدولة، ومسيرته في بناء وطن ينعم بالتنمية المستدامة ويستند إلى قيم إنسانية نبيلة.

وعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة من الصورالتاريخية النادرة التي توثق لقاءات جمعت المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني، إلى جانب صور أخرى لصاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية،تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وشهد الجناح أيضاً عرض صور ووثائق وأفلام وثائقية تسلط الضوء على ارتباط دولة الإمارات بالخيول العربية الأصيلة، ومشاركتها في مهرجانات الخيل وسباقاتها في كل من الإمارات والمغرب، ما يعكس الشغف المشترك بين البلدين بهذا الموروث الثقافي العريق. وتأتي مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في إطار حرصهعلى صون الذاكرة الوطنية، وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية، وتعزيز الحضور الإماراتي في المحافل والفعاليات الدولية ذات الطابع التراثي والثقافي، بما يعكس رؤية الدولة في المحافظة على الهوية وترسيخ القيم المشتركة.