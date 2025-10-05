"المؤتمر الخليجي الـ2 للملكية الفكرية "يناقش في المنامة سبل تعزيز بيئة الابتكار و الاستثمار

المنامة في 5 أكتوبر / وام / نظمت جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، اليوم، المؤتمر الخليجي الثاني للملكية الفكرية تحت شعار “دور القانون في حماية الملكية الفكرية في القطاع الاقتصادي نحو بيئة قانونية محفزة للابتكار والاستثمار”، وذلك بفندق الخليج بمملكة البحرين بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات التشريع والابتكار.

حضر المؤتمر سعادة عبدالرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة وأسماء عبدالعزيز النجدي رئيسة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية والدكتور فضل يحيى العماري رئيس شركة “وايت كابيتا” للمحاماة والمستشار الاستراتيجي للمؤتمر إلى جانب الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون وعدد من المهتمين من أصحاب الأعمال والمستثمرين. وقال سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: “يمثل المؤتمر منصة خليجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القانوني والاقتصادي بين دول الخليج العربية موضحا أن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين ركيزة أساسية في دعم بيئة الأعمال والاستثمار المستدام، وتحقيق رؤية مجلس التعاون نحو اقتصاد معرفي متكامل.

وأضاف أن المؤتمر ركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الاستراتيجيات المستقبلية لحماية الملكية الفكرية، والأبعاد القانونية والعدالة الرقمية في قضايا الملكية الفكرية، وتعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد الخليجي من خلال استثمار الملكية الفكرية في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وشدد على أن ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية أداة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والمعرفية في دول مجلس التعاون خطوة مهمة نحو المستقبل وعبر عن شكره للمشاركين والمنظمين على جهودهم في إنجاح هذا الحدث الخليجي المهم.

سلط المؤتمر الضوء على أحدث الممارسات والتشريعات القانونية في هذا المجال، والتي تسهم بشكل مباشر في دعم منظومة الابتكار وتعزيز مناخ الاستثمار المستدام وطرح محاور مهمة حول كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى أصول اقتصادية قابلة للحماية والتسويق، بما يحد من ظاهرتي التقليد والقرصنة ويضمن عدالة المنافسة.