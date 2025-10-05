"الموارد البشرية بدبي" تطلق برنامجا لتأهيل قيادات مالية وطنية

دبي في 5 أكتوبر/وام/ أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي"برنامج المدير المالي المحترف"، بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، والكلية العليا لإدارة الأعمال ESCP، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى إعداد وتأهيل 29 من الكفاءات الوطنية البارزة في القطاع المالي، بما يضمن بناء قاعدة من القادة الماليين القادرين على قيادة المؤسسات بكفاءة وفعالية نحو مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر لإمارة دبي.

يمثل هذا البرنامج المتميّز محطة جديدة في مسيرة الدائرة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وتعزيز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، ومركزا ماليا عالميا لريادة الأعمال والابتكار.

يمتد البرنامج على مدار خمسة أشهر مكثفة، يقدم خلالها تجربة تعليمية متكاملة تشمل تدريبات حضورية تفاعلية، ومحاكاة واقعية للتحديات المالية، وزيارات ميدانية لمؤسسات رائدة محلياً وعالمياً، إلى جانب جلسات إرشاد مهني فردية، وحوارات قيادية مع نخبة من الخبراء العالميين في مجالات المال والأعمال.