الاتحادية للضرائب:ارتفاع معدلات الامتثال في تقديم إقرارات ضريبة الشركات يعكس كفاءة المنظومة الضريبية

أبوظبي في 5 أكتوبر/وام/ أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الخاضعين لضريبة الشركات حققوا مُعدَّلات امتثال مُرتفعة فيما يتعلق بالتسجيل لدى الهيئة في الفترات القانونية المُحدَّدة لكل فئة، وأظهروا التزاماً بتقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المُستحقات الضريبية خلال الفترات المُحدَّدة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن إنجاز مُعالجة أعداد كبيرة من الإقرارات يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتُتيح آليات امتثال رقمية تُعد الأحدث من نوعها عالمياً، وتوفر المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي ومساعدة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الطوعي بسهولة ودقة.

وأعلن سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة أن عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات تخطى 640 ألف مُسجَّل، مُشيراً إلى الإقبال الكبير من المُسجَّلين على تقديم الإقرارات وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة قبل نهاية الموعد المُحدَّد للتسليم والسداد "أي نهاية سبتمبر 2025" عن الفترة الضريبية "السنة المالية" المنتهية في 31 ديسمبر الماضي 2024.

وأكد سعادته أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، نتيجة زيادة الوعي وانتشار الثقافة الضريبية، في ظل حرص الهيئة على التواصل الدائم مع المعنيين بالقطاع الضريبي للتعرف على آرائهم وتعزيز مُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة، والسعي إلى توثيق علاقاتها مع المجتمع بمؤسساته وأفراده وجميع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك عبر الاجتماعات المستمرة من خلال اللجان والمجموعات المُشتركة الاستشارية والتنسيقية التي تضم ممثلين من الجهات المعنية والقطاع الخاص في الدولة.

وقال سعادته، إن الإحصاءات أظهرت مُعالجة مئات الآلاف من الإقرارات الضريبية والتصريحات السنوية المُستلمة من المُسجَّلين بضريبة الشركات الذين انتهت الفترة الضريبية أو السنة المالية الخاصة بهم في 31 ديسمبر 2024، وتحقق هذا المُعدَّل المرتفع للامتثال الضريبي مع ارتفاع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال، ونتيجةً لسهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المُستحقة عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة بإجراءات تتميز بالوضوح والسرعة، حيث تم استلام آلاف الطلبات يومياً خلال الفترة الماضية ومعالجتها بكفاءة كبيرة، كما قام مركز الاتصال بتقديم الدعم الفوري اللازم لدافعي الضرائب عند الحاجة لذلك خلال أوقات الذروة.

وأوضح أنه وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة بالمُحافظة على بيئة تشريعية ضريبية مُشجعة على الامتثال الطوعي تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات تم إطلاق العديد من المُبادرات لدعم الخاضعين لضريبة الشركات وتسهيل امتثالهم الضريبي من بينها قرار مجلس الوزراء بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، مع تحديد شرط للإعفاء من الغرامة بأن يقوم الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل" بتقديم إقراره الضريبي "أو تصريحه السنوي" خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى.

وأرجع مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب زيادة نسبة الامتثال ونجاح المنظومة الضريبية في التعامل بكفاءة والمُعالجة الفورية للأعداد الكبيرة من طلبات تقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية إلى الخطوات الاستباقية والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للارتقاء المتواصل بالخدمات الضريبية، حيث يمكن إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات.

