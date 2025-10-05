طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا رطب ليلاً

أبوظبي في 5 أكتوبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حركتها شمالية شرقية - شمالية غربية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والمد الثاني عند الساعة 00:31 ،و الجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 06:46.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:37 والمد الثاني عند الساعة 21:26 ، والجزر الأول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 27 90 40

دبي 35 27 90 55

الشارقة 36 27 85 40

عجمان 38 29 90 50

أم القيوين 36 26 90 40

رأس الخيمة 38 26 90 50

الفجيرة 34 28 80 40

العـين 41 26 90 30

ليوا 39 29 80 20

الرويس 37 24 80 35

السلع 36 23 80 30

دلـمـا 35 28 70 30

طنب الكبرى / لصغرى 34 30 80 40

أبو موسى 32 31 85 30