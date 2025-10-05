مجلس الفكر و المعرفة ومؤسسة بحر الثقافة ينظمان أمسية ثقافية

أبوظبي في 5 أكتوبر/وام/ استضاف مجلس الفكر والمعرفة بالتعاون مع مؤسسة بحر الثقافة في أبوظبي ندوة أدبية لمناقشة رواية نيرفانا للكاتبة الأردنية هند خليفات، وذلك بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ونخبة من عضوات المجلس والمؤسسة وعدد من المهتمات بالشأن الثقافي في المجتمع الإماراتي.

وفي مداخلة لها قدمت الشيخة الدكتورة شما قراءة نقدية للرواية معتبرة أن “نيرفانا" تجربة فكرية وروحية تحاور أسئلة الهوية والإنسان في زمن التحولات وتوقفت عند أبرز محاورها وشددت على أن التسامح يبرز بوصلة أخلاقية نحو فضاء إنساني مشترك داعية كل قارئ إلى التساؤل بشأن قدرته الحقيقية على التسامح حين يتقاطع مع الجرح الشخصي.

من جانبها أعربت الكاتبة هند خليفات عن تقديرها وسعادتها بطرح ورؤية الشيخة الدكتورة شما للرواية وأشارت إلى أن القراءات والنقاشات التي استمتعت بتداولها مع أعضاء مؤسسة بحر الثقافة ومجلس الشيخة شما كانت حقًا من أعمق وأفضل المعالجات والقراءات التي تناولت الرواية وأوضحت أن مجلس الشيخة شما يُعد حراكًا ثقافيًا إماراتيًا وعربيًا عميقًا، وإبحارًا فكريًا وثقافيًا في كل عمل يقدمه.