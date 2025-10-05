100 مؤسسة تعليمية من 16دولة تشارك بمعرض التعليم الدولي بالشارقة

الشارقة في 5 أكتوبر/وام/ ينظم مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الـ21 من معرض التعليم الدولي بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ووزارة التعليم في الهند.

ويشهد المعرض الذي يفتح أبوابه أمام الطلاب وأولياء الأمور على مدار أربعة أيام حافلة بالفرص التعليمية المتميزة.. مشاركة واسعة تضم أكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وجامعة تمثل أكثر من 16 دولة وتتنوع المشاركات بين جامعات عريقة من المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا والمجر والولايات المتحدة الأمريكية وجورجيا وماليزيا والهند والعديد من الدول الأخرى فضلًا عن الحضور القوي للجامعات الإماراتية التي تشهد نموًا متسارعًا وإقبالًا متزايدًا من الطلبة الباحثين عن تعليم جامعي متميز.

ويستقطب الحدث المؤسسات التعليمية التي تلبي احتياجات الشباب المعرفية وتؤهلهم لسوق العمل ويوفر لزواره فرصة فريدة للتعرف على مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا والدورات المهنية والفنية وتخصصات خاصة تشمل الطب و الهندسة و الإدارة بالإضافة إلى برامج دراسية حديثة.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض التعليم الدولي نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأحداث على خارطة الفعاليات التعليمية في المنطقة ومنصة مهمة تجمع بين الطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات الأكاديمية الرائدة من مختلف أنحاء العالم موضحا أن مركز إكسبو الشارقة يحرص من خلال تنظيم هذا الحدث على دعم وتعزيز قطاع التعليم في إمارة الشارقة من خلال استقطاب أفضل الجامعات والكليات التي تقدم برامج دراسية نوعية تلبي تطلعات الشباب وتنسجم مع متطلبات المستقبل وسوق العمل العالمي.

وأشار المدفع إلى أن ما يميز هذه الدورة هو الحضور الدولي الواسع والتعاون البنّاء مع كبرى المؤسسات التعليمية على المستويين المحلي والعالمي الأمر الذي يعكس مكانة الشارقة مركزا إقليميا رائدا في استضافة الفعاليات التعليمية النوعية مؤكداً حرص المركز على مواصلة تطوير المعرض وتوسيع نطاقه ليواكب طموحات الأجيال القادمة.

يتيح المعرض للزوار الاطلاع على نماذج من المقررات الجامعية والدراسات العليا والمهنية والحصول على معلومات حول منح الدراسات العليا ومتطلبات القبول في أرقى الجامعات في إطار اهتمام إكسبو الشارقة بالمعارض المتخصصة التي تشمل الترويج لمؤسسات التعليم الأكاديمي عالي الجودة.

ويجمع المعرض نخبة من المؤسسات الأكاديمية العالمية تحت سقف واحد إلى جانب الجامعات والكليات المحلية ومن ضمنها كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات وجامعة خليفة وجامعة زايد والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي فرع أبوظبي والجامعة الأمريكية في الشارقة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة الشارقة وغيرها الكثير ليسهم في توجيه الطلاب نحو التخصصات التي يتوقع أن تشهد طلبًا متزايدًا في بيئة الأعمال مستقبلاً ويتوقع أن يجذب الحدث الآلاف من المهتمين وأن يسهم في تشكيل مستقبل التعليم العالي في المنطقة من خلال توفيره خيارات تعليمية متنوعة.