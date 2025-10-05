نهيان بن مبارك يحضر أفراح الزرعوني والبلوشي في العين

العين في 5 أكتوبر /وام/ حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد أمين عبدالله أحمد الزرعوني ، بمناسبة زفاف نجله "سهيل" إلى كريمة مختار أحمد محمد البلوشي.

أقيم الحفل في فندق أيلا في مدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، مؤكدين اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضًا من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.