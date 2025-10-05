منتخب الإمارات للدراجات للشباب يتوج بذهبية البطولة العربية بالعراق

السليمانية في 5 أكتوبر/وام/ افتتح منتخب الإمارات للشباب للدراجات اليوم مشاركته في البطولة العربية لدراجة الطريق المقامة حاليا في مدينة السليمانية العراقية بالتتويج بالميدالية الذهبية في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 57 كيلومتراً.

وتمكن دراجو الإمارات من فرض سيطرتهم على مجريات السباق منذ بدايته، ليحسموا المركز الأول بزمن قدره 59 دقيقة و31 ثانية، متفوقين على المنتخب العراقي الذي جاء في المركز الثاني بزمن 1:02:38 ساعة، بينما حل المنتخب القطري ثالثاً بزمن 1:05:21 ساعة، وجاء منتخب البحرين رابعاً بزمن 1:06:11 ساعة.

تقام البطولة بمشاركة 9 منتخبات عربية هي الإمارات، والعراق، والبحرين، وقطر، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، وليبيا.