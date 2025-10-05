مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية تكرم (95) من حفظة كتاب الله

الشارقة في 5 أكتوبر/وام/ كرمت “مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية” أمس 95 حافظا وحافظة خلال الحفل الختامي لجائزة حفاظ القرآن الكريم لمنتسبي حلقات تحفيظ القرآن الكريم للمؤسسة بدورتها الثانية لعام 2024 بحضور سعادة سلطان مطر بن دلموك الكتبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة وسعادة عمر علي الشامسي مدير المؤسسة والدكتور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكد سعادة سلطان مطر بن دلموك الكتبي أن تكريم حفظة القرآن الكريم في هذه الجائزة يمثل لحظة فخر واعتزاز لما فيه من رفعة ومكانة لحملة كتاب الله حيث ارتقى هؤلاء الحفظة منزلة رفيعة بشرف القرآن وحازوا مكانة ربانية اختصهم الله بها ليكونوا قدوة لغيرهم من أقرانهم موضحا أن مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية إذ تحتفي بهم اليوم فإنها تواصل رسالتها المباركة في نشرالحلقات القرآنية ورعاية تعليم كتاب الله حفظاً وتجويداً في مختلف أرجاء الإمارة.

وأضاف الكتبي أنه تقدّم لمنافسات الجائزة بدورتها الثانية أكثر من 1300 دارس ودارسة وهو ما يعكس إقبالاً واسعاً على حلقات المؤسسة وتقديراً لمكانتها في خدمة القرآن الكريم.

