هزاع بن زايد يشهد منافسات ختامي مهرجان العين لسباقات الهجن 2025

العين، في 5 أكتوبر /وام/ شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، منافسات ختامي مهرجان العين لسباقات الهجن 2025 التي أُقيمت اليوم لفئة "الحقايق" لمسافة 3 كيلومترات، في ميدان الروضة بمنطقة العين.

أسفرت نتائج المنافسات عن فوز"فخر" لمالكها سهيل حمد بن قرين العامري بكأس الأبكار المفتوح، محققةً بذلك أول رموز المهرجان في حين فاز"الموج" لمالكه راشد محمد بن مروشد بالشوط الثاني الخاص بالجعدان.

وبعد انتهاء فعاليات السباق، هنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الفائزين على الأداء المتميّز، مشيداً سموّه بالمستوى التنافسي الذي شهدته الأشواط، وما عكسه ذلك من حرص المشاركين على الإسهام في صون هذه الرياضة التي تُشكّل جزءاً من التراث الإماراتي العريق.

وأكَّد سموّه أهمية مهرجان العين لسباقات الهجن في صون الموروث الإماراتي الأصيل وحفظه للأجيال، مشيراً إلى دور هذا الحدث في تعزيز روح التنافس بين ملاك الهجن لتحقيق أفضل النتائج، وذلك انسجاماً مع رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الرامية إلى دعم جهود الحفاظ على الموروث الثقافي والرياضي لدولة الإمارات وتعزيز حضوره على جميع المستويات.

وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من مهرجان العين لسباقات الهجن، مشيراً سموّه إلى ما تميّزت به من مستوى تنظيمي ومشاركة واسعة، عكسا مكانة هذه الرياضة التراثية لدى أفراد المجتمع واهتمام القيادة الحكيمة بدعمها والحفاظ عليها.

من جانبهم، أعرب ملاك ومضمّرو الهجن المشاركون في المهرجان عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد

آل نهيان، على ما يوليه من دعم متواصل لسباقات الهجن والرياضات التراثية، بهدف ترسيخ مكانتها بين أفراد المجتمع، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

حضر المنافسات الختامية للمهرجان، الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة مدير عام اتحاد الإمارات لسباقات الهجن وعدد من المسؤولين في قطاع سباقات الهجن؛ وجمعٌ من ملاك ومضمّري الإبل ومحبّي ومتابعي رياضة سباقات الهجن.

يُذكر أن مهرجان العين لسباقات الهجن 2025 هو من تنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وإشراف اتحاد سباقات الهجن، في ميدان الروضة بمنطقة العين وشهد إقامة ثلاث جولات تمهيدية وجولة ختامية، بمجموع 605 أشواط.

وتضمّن المهرجان تقديم جوائز قيّمة للمشاركين، إلى جانب إقامة أشواط مخصَّصة للرموز في مختلف المراحل العمرية.

