"دبي الخيرية" تطلق حملة "أجنحة الإرادة" لدعم أصحاب الهمم محليًا وعالميًا

دبي في 5 أكتوبر/ وام / أطلقت جمعية دبي الخيرية حملة "أجنحة الإرادة" لدعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة داخل الإمارات وفي 14 دولة حول العالم لتمكينهم من تجاوز التحديات وتحقيق الاندماج الكامل في مجتمعاتهم.

وتوفر حملة "أجنحة الإرادة" مقومات الحياة الأساسية التي تمكن أصحاب الهمم من مواصلة مسيرتهم التعليمية والاجتماعية وذلك من خلال مجموعة من المشاريع.

وتشمل الحملة على الصعيد المحلي توفير سماعات أذن طبية وكراسي متحركة وعصي للمكفوفين إضافة إلى تقديم إعانات مالية لأصحاب الهمم من الأسر ذات الدخل المحدود. وتنفذ الحملة على الصعيد الدولي مشاريع تشمل توفير كراسي متحركة ودراجات كهربائية وعربات تجارية تساعد أصحاب الهمم على تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى جانب تقديم جلسات للعلاج الطبيعي وتوفير أطراف صناعية وبناء مراكز تأهيلية متخصصة في المجتمعات الأقل حظًا.

وقال سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية إن هدفنا هو خلق تأثير مستدام يغير مسار حياة هذه الشريحة الهامة وعائلاتهم ومن دولتنا الإمارات التي تولي هذه الفئة اهتمامًا خاصًا سننطلق بدعمنا إلى 14 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا لنقدم لهم فرصًا عادلة في التعليم والصحة والعمل داعيا الأفراد ومؤسسات للمساهمة في تحقيق هذا الهدف النبيل.