"مالية الشارقة" و مجموعة "نتورك إنترناشونال" تعززان حلول الدفع الرقمي

الشارقة في 5 أكتوبر/ وام / وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة اتفاقية شراكة مع مجموعة "نتورك إنترناشونال" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير حلول دفع رقمية متقدمة تعزز كفاءة ومرونة المنظومة المالية الحكومية.

وقع الإتفاقية الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومُراد كاجري سوزر الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي أن الاتفاقية تعكس توجهنا الإستراتيجي نحو تطوير بيئة مالية متقدمة في إمارة الشارقة ترتكز على الابتكار وتبني أحدث الحلول الرقمية في الدفع والتحصيل ما سيفتح آفاقا جديدة لتعزيز كفاءة العمليات المالية وتوسيع خيارات المتعاملين.

وقال إن الاتفاقية تعد خطوة محورية لدعم مسيرة حكومة الشارقة في بناء منظومة مالية ذكية ومستدامة قادرة على التكيف مع المتغيرات وتسهم في ترسيخ الشفافية المالية وتعزيز ثقة المتعاملين وتطوير قنوات دفع مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال وتوفر بدائل قوية ومرنة تخدم مصالح حكومة الشارقة بما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في تبني الحلول المالية المبتكرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد مُراد كاجري سوزر التزام "نتورك إنترناشيونال" بتمكين الدائرة من تقديم حلول دفع ذكية وآمنة تسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المتعاملين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية تمثل خطوة مهمة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في إمارة الشارقة وتواكب المستقبل.