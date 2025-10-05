هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سيف راشد النايلي ومحمد فالح الشامسي

العين في 5 أكتوبر / وام / قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة سيف راشد سيف النايلي ومحمد بن فالح بالحودي الشامسي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء المُقام في "مجلس زاخر" في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرتي الفقيدين، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

رافق سموّه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.