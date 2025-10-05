مع وصولها لـ 3 مليارات مستخدم .. "إنستغرام" تمنح المستخدمين تحكما أكبر في المحتوى الموصى به

واشنطن في 5 أكتوبر / وام / أعلنت منصة "إنستغرام" عن تخطي عدد مستخدميها حاجز الـ 3 مليارات مستخدم نشط شهريا، وكشفت بالتزامن مع ذلك عن إطلاق ميزة جديدة تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في المحتوى الذي توصي به خوارزمياتها.

وتتيح الميزة الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها أولا على مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز"، للمستخدمين الاطلاع على المواضيع والاهتمامات التي تعتقد الخوارزمية أنها تهمهم، مع منحهم القدرة على تعديلها بحذف أو إضافة مجالات جديدة، مما يضمن تخصيصا أفضل للمحتوى الذي يظهر أمامهم.

ويأتي هذا التطور تماشيا مع ما ذكره آدم موسيري، رئيس "إنستغرام"، الذي أكد في بيان له، أن تركيز المنصة سينصب في الفترة المقبلة على "الريلز" وخدمات الرسائل كأبرز عوامل للنمو، موضحا أن الأولوية ستكون لتعزيز تجربة التصفح القائمة على التوصيات بدلا من الاعتماد فقط على متابعة الحسابات.

