الحكمة والكويت يتأهلان إلى نهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة

دبي في 5 أكتوبر / وام / تأهل فريقا الحكمة اللبناني والكويت الكويتي إلى المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ37، التي يستضيفها حالياً نادي النصر في دبي، وذلك عقب ختام منافسات الدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم على صالة راشد بن حمدان.

ونجح فريق الحكمة في الفوز على العربي القطري، حامل اللقب، بعد مباراة قوية انتهت بفوزه بنتيجة 98-88، حيث حافظ على أفضليته في اللحظات الحاسمة وتمكن من توسيع الفارق في الدقائق الأخيرة.

وفي المباراة الثانية، فرض فريق الكويت سيطرته على مجريات اللقاء أمام مواطنه كاظمة، وفاز بنتيجة 81-65.

وتختتم البطولة غدا بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين الحكمة اللبناني والكويت الكويتي، فيما تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين العربي القطري وكاظمة الكويتي.