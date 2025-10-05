تعاون أردني سوري يسفر عن إحباط سبع محاولات تهريب وضبط مليون حبة مخدرة

عمان في 5 أكتوبر/ وام / تمكنت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا من إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبط ما يقارب مليون حبة مخدرة كانت معدة للتهريب والترويج غير المشروع في دول الإقليم.

وأكدت الإدارتان، في بيان مشترك بثته وكالة الأنباء الأردنية اليوم، أن التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي أسفر أيضا عن تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في مجال التهريب والاتجار الإقليمي بالمخدرات وكانت تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلدين وبلدان المنطقة.

وأكد البيان إلقاء القبض على عدد من المتورطين في تلك العمليات في البلدين وإحباط محاولاتهم الجرمية لتصنيع المخدرات وتهريبها وترويجها.

وشدد البيان على أن مكافحة المخدرات، هي مسؤولية إنسانية ومجتمعية وأخلاقية تستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

- خلا -